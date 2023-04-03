"Снарядный голод" у вагнеровцев завершился: Россия удвоила удары по Бахмуту – воин ССО

04 квітня 2023, 21:12

Ситуация в Бахмуте продолжает быть самой тяжелой на всем фронте войны.

"Снарядный голод", о котором заявлял владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, уже завершился. Воин украинских ССО с позывным "Сокол" утверждает, что российская артиллерия и авиация работает по Бахмуту с двойной мощностью.

"Проблем с боеприпасами у противника было достаточно, глава "Вагнера" заявлял, что у них боеприпасов нет, поэтому они не могут продолжать штурмы. Этот момент для нас был замечательным моментом, чтобы совершать налеты и засады на их подразделения. Но это все очень быстро закончилось, им подвезли боекомплекты, артиллерийские и авиаудары стали вдвое сильнее на данный момент" - заявил "Сокол" в интервью пресс-центра ССО.

Интенсивность вражеской артиллерии очень велика: она работает без остановки. Также россияне применяют БПЛА "Орлан", с помощью которых следят за передвижением украинских войск и сразу наносят удары.

Воин ССО также отмечает, что захватчики несут большие потери. Во время боя на место убитых идет новое подкрепление. Россияне сразу же продолжают идти "по головам" своих же собратьев. Россияне атакуют целыми штурмовыми отрядами.

"Сокол" считает, что "вагнеровцы" принимают либо тяжелые наркотики, либо другие стимуляторы, ведь во время боев они не реагируют на прилеты снарядов за несколько десятков метров и дальше давят вперед. Даже не пригибают голову.

"Бывали случаи, когда штурмовали даже без оружия, просто пытались задавить", - отмечает воин.

"Сокол" уверяет, что нельзя допустить недооценки противника. У захватчиков есть мотивация-уничтожение Украины. Ее насаждала россиянам мощная пропаганда Кремля.

По словам воина, нельзя недооценивать противника, который тоже имеет свою "мотивацию", насаженную мощной российской пропагандой – уничтожение Украины.

Сейчас ситуация в Бахмуте является наиболее сложной из всех точек фронта. В том числе это чувствует и местное население, которое очень страдает от атак оккупантов. Всего в городе есть еще 4-4,5 тысяч жителей, однако они не имеют ни воды, ни света. "Сокол" говорит, что они стараются держаться украинских военных. А из-за постоянных обстрелов преимущественно находятся в подвалах.

Что известно о текущей ситуации в Бахмуте

Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что за минувшие сутки враг атаковал Бахмут 32 раза. На Бахмутском направлении были убиты и ранены более двух сотен оккупантов.

Институт исследования войны утром 4 апреля заявил о том, что российские войска захватила администрацию населенного пункта и продвигаются в центр. Снятое видео на разрушенном здании городского управления является настоящим.