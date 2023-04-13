"Блекаут. Різдво": в Україні зняли фільм про енергетиків, які не дали Путіну вкрасти наше свято

14 квітня 2023, 20:59

В Україні зняли документальний фільм "Блекаут Різдво", який розповідає про героїчну боротьбу енергетиків України з російськими ракетними атаками. У фільмі покажуть, як наша енергетична система потерпала від атак та які були катастрофічні знищення.

Фільм створили Об’єднання українських продюсерів (ОУП) та SPACE Production, передає 24 Канал. Цей фільм нагадає українцям дні без світла та покаже, як енергетична система потерпала та відновлювалась. Прем’єра фільму відбудеться на СТБ у неділю, 16 квітня, о 23:10.

Знімальна група фільму "Блекаут. Різдво" отримала ексклюзивний доступ до низки критично важливих об’єктів інфраструктури, потрапила у місця, після ударів російськими ракетами. Тепер кожен глядач побачить, як працює енергосистема зсередини.

“Блекаут. Різдво" фіксує той період, коли ми всі, хто залишився в Україні, готувалися до життя без електроструму. Це фільм про тих, завдяки кому цього тотального апокаліпсису не сталося, хоча ракетні удари робили для цього все. Російські атаки завдали величезної шкоди, настільки велику, що я і приблизно не уявляла, які знищення стоять за буденним “пошкоджена мережа". Тільки у процесі зйомок я зрозуміла, яка титанічна праця велася нашими енергетиками для підтримання мережі у робочому стані. Ми покажемо вам людей, завдяки яким сталося диво різдвяних вогнів в українських домівках‎", розповіла авторка сценарію та креативнапродюсерка Тала Пристаєцька.

Всього у фільмі розказано 12 історій. Їх об’єднує сюжетна лінія головного диспетчера НЕК “Укренерго" Віталія Зайченка. Він був у центрі управління енергосистемою під час кожної атаки, щоразу, коли російська ракета влучала в українську електростанцію або підстанцію. І робив все можливе, щоб світло знову вмикалося.

Фільм зібрав історії з п’яти міст – Одеси, Львова, Павлограда, Харкова, Києва.

У фільмі, зокрема, покажуть сюжетні лінії про:

фотографа Сергія, який шукає світло у темному Києві;

військову і маму п'ятьох дітей Олену;

хірурга Андрія, що має виконувати свою роботу незалежно від відключень електроенергії;

швейцарського світлового митця Гері Хофштеттер, який втілює в Україні артакцію "Christmas Light for Hope".

Але головними героями фільму є українські енергетики. В Україні тоді відкрився цілий "енергетичний фронт" – разом працювали інженери, електрики, ремонтні бригади, кол-центри, рятувальники. Вони навчилися діяти в умовах регулярних пошкоджень системи і постійно несли світло.

Продюсерка фільму "Блекаут. Різдво" Ілона Шнейдер розповіла, що це стало проявом незламності України та боротьби проти темряви російської агресії.

"Вогні Різдва сяятимуть, попри ракетні удари, тому що є таке світло, яке ніколи не гасне. Путін не став викрадачем українського Різдва, як би він цього не хотів. Допоки ми не почали знімати я справді не мала уявлення наскільки наші енергетики — небайдужі відчайдухи. Кожна розказана історія — це приклад мужності, відважності та людяності. Це захоплює", – зізналася вона.

Фільм створили, щоб показати героїчну роботу українських енергетиків, щоб українці дізналися, через що доводилося проходити цим людям, щоб в Україні були світло та зв'язок.

"Знімальна група фільму “Блекаут. Різдво", не роздумуючи, поїхала знімати енергетичні об'єкти та шахту у Павлограді саме тоді, коли Росія активно запускала ракети по українській енергосистемі. Вони ризикнули бути у місцях, куди цілився ворог, щоби зафіксувати злочини Росії. Показати героїчну роботу українських енергетиків для знімальної групи було важливіше за власну безпеку. І зараз завдяки їм ми дізналися, через що доводилося проходити енергетикам, щоб в Україні були світло та зв'язок", - розповіла Дарія Легоні-Фіалко, засновниця та генпродюсерка SPACE Production, співзасновниця ОУП.