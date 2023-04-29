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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
30 квітня 2023, 20:25

У Дніпрі працює Сєвєродонецький хімічний завод нестандартизованого устаткування

Сєвєродонецький хімічний завод нестандартизованого устаткування працює в Дніпрі. Машинобудівна компанія виготовляє теплообмінне, колонне, енергетичне, сепараційне та інше нестандартне обладнання. Загалом до Дніпра за програмою релокації з територій, які наближені або перебувають у зоні бойових дій, переїхало 56 підприємств. Переважна більшість із них виробничі — хімічні, машинобудівельні, ті, що займаються металообробкою, легкою промисловістю тощо.

Про це повідомила Дніпровська міська рада.

«Отримали доручення від міського голови Бориса Філатова усіляко допомагати релокованому бізнесу. Зустрічалися з такими підприємствами, з’ясовували чим можемо допомогти і, власне, це й робили. Наприклад, цьому підприємству, яке переїхало з Сєвєродонецька, допомогли з пошуком виробничого майданчика, а також із розміщенням працівників у гуртожитках. Більшість з них воліють залишитися у Дніпрі. Загалом консультуємо такі підприємства з різних організаційних питань щодо оподаткування, перереєстрації бізнесу тощо», — розповіла начальниця управління регуляторної політики та розвитку підприємництва департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Ірина Журавльова.

Головний інженер згаданого релокованого підприємства Дмитро Глаголєв розповідає: «Рівно рік як переїхали до Дніпра. На жаль, мало обладнання вдалося вивезти через небезпечну ситуацію. Нині на підприємстві працює трохи більше ніж 50 людей, в основному це наші працівники з Сєвєродонецька. Дуже вдячні міській владі Дніпра, яка допомогла влаштуватися у місті, вирішити різні організаційні питання, зокрема й з розміщенням людей».

sd.ua
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