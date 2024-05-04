Ситуація щодо російського вторгнення на 04.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.05.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 473400 (+1260) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7366 (+12) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14156 (+27) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 12148 (+46) од;
- РСЗВ / MLRS – 1055 (+2) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 788 (+2) од;
- літаків / aircraft – 348 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9611 (+31);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2127 (+1);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16337 (+71) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2001 (+8).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!