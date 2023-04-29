Нафтогаз залишив ціну на газ для населення незмінною ще на рік

30 квітня 2023, 20:34

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” продовжила дію тарифного плану “Фіксований” ще на рік, його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.

“Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні”, – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Зазначається, що “Нафтогаз” безперебійно та стабільно забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану “Фіксований”. Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.

Нагадаємо: минулого тижня “Укртрансгаз” почав закачувати газ у підземні сховища для наступного опалювального сезону.