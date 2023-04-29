У мережі активізувалися шахраї, які пропонують українцям «допомогу» від міжнародних організацій

30 квітня 2023, 20:37

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України попереджає внутрішньо переміщених осіб про активізацію шахраїв, які пропонують "допомогу" нібито від міжнародних організацій.

Як передає Укрінформ, про це Мінреінтеграції повідомляє у Телеграмі.

"У соціальних мережах і телеграм-каналах знову активізувалися шахраї, які нібито пропонують допомогу для внутрішньо переміщених осіб від міжнародних організацій", - ідеться у повідомленні.

Також аферисти створюють фішингові сайти, які за інтерфейсом нагадують сайти для оформлення соціальних виплат, зокрема єПідтримки, допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів.

"Вкотре нагадуємо, що вся інформація про отримання допомоги від міжнародних донорів публікується виключно на офіційних сайтах державних органів та міжнародних організацій", - зазначили у Мінреінтеграції.

У міністерстві зауважили, що на офіційному ресурсі можуть запитати анкетні дані та номер банківського рахунку. Але міжнародний донор ніколи не буде просити надати дані щодо банківської картки. Тому у жодному разі не можна надавати номер банківської картки, CVV-код і PIN-код.

Про випадки шахрайських дій Мінреінтеграції закликає повідомляти Національну поліцію за номером: 102.

Товариство Червоного Хреста України застерегло українців щодо шахраїв, які пропонують громадянам "виплати" після сплати за "юридичні послуги".