Дефіцит державного бюджету в 2023 році складе понад 26% ВВП – Нацбанк

05 травня 2023, 11:58

У Національному банку України прогнозують розширення дефіциту бюджету за підсумками року до 26% ВВП з поступовим звуженням у подальшому.

Про це йдеться у щоквартальному інфляційному звіті НБУ.

«З огляду на значні витрати на забезпечення обороноздатності та обмежену через наслідки війни ресурсну базу дефіцит бюджету у 2023 році розшириться до понад 26% ВВП. Надалі очікується поступове звуження дефіциту бюджету», - зазначають у Нацбанку.

При цьому фіскальна політика залишатиметься стимулюючою на всьому прогнозному горизонті, що, зокрема, важливо для підтримання післявоєнного відновлення економіки.

Очікується, що основним джерелом фінансування суттєвого дефіциту бюджету цьогоріч залишатиметься міжнародна фінансова допомога. Одночасно зростатиме роль запозичень на внутрішньому борговому ринку, у тому числі завдяки збільшенню привабливості державних цінних паперів на тлі зниження премії за ризик та інфляції.

Водночас регулятор наголошує, що боргове навантаження найближчими роками буде порівняно помірним завдяки пільговим умовам залучення нових кредитів.

Як повідомлялося, дефіцит державного бюджету у квітні склав 31,5 млрд грн. Найбільшою статтею видатків стала сфера оборони, на яку спрямовано 46,3% від усіх коштів.