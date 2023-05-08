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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Економіка
10 травня 2023, 18:30

Інфляція в Україні у квітні сповільнилася до 0,2%

У квітні інфляція на споживчому ринку уповільнилася до 0,2% - з 1,5% у березні; з початку року ціни зросли на 3,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Укрінформ.

«Інфляція на споживчому ринку у квітні 2023 року порівняно з березнем 2023 року становила 0,2%, з початку року – 3,2%», - йдеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненими даними, у річному вимірі (квітень 2023 року до квітня 2022 року) інфляція становила 17,9%.

У Держстаті зазначають, що на споживчому ринку в квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина. На 1,8–0,3% зросли ціни на яловичину, м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, овочі. Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 1,9–0,3% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, рис, молоко, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, зокрема, на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,8%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,0% відбулося насамперед за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,2%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,7% через здешевлення пального та мастил на 2,4%. Водночас на 0,8% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, рівень інфляції на кінець 2023 року становитиме 24%.

Укрінформ
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