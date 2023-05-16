Аграрні асоціації просять ЄС розблокувати експорт української сільгосппродукції

18 травня 2023, 16:55

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" та ще 23 сільськогосподарські об'єднання України звернулися до голови Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса з проханням сприяти розблокуванню експорту українського агропродовольства та усуненню перепон для транзиту з України.

Про це повідомляє пресслужба УКАБ.

Зазначається, що українська агроспільнота закликає ЄС посприяти відновленню безперешкодного експорту українського агропродовольства відповідно до Імплементаційного регламенту ЄС 2023/903, який забороняє імпорт з України пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку до Республіки Польща, Словацької Республіки, Угорщини, Республіки Болгарія та Румунії терміном дії до 5 червня 2023 року.

У зверненні наголошують, що прийняття імплементаційного регламенту ЄС 2023/903 від 2 травня 2023 року мало звузити односторонню заборону на імпорт широкого переліку сільськогосподарської продукції окремих держав - членів ЄС лише до заборони імпорту 4 видів продукції. Проте деякі з країн досі не виконують досягнутих домовленостей та продовжують різними способами затримувати імпорт і транзит сільськогосподарської продукції з України.

Зокрема, Польща продовжує різними способами стримувати ввезення та транзит агропродукції з України, зокрема, надає конвой для супроводу товарів, застосовує електронні пломби та уповільнює проведення ветеринарних перевірок. Крім цього, Варшава відновила ветеринарні перевірки транзитних вантажів та відмовляється приймати до перевезення залізничним транспортом вантажів у вагонах з колією 1520 мм із перевантаженням на території Польщі. Водночас польські перевізники страйкують та фізично блокують проїзд через кордон.

Угорщина лише після 12 травня внесла зміни щодо звуження заборони відповідно до регламенту ЄС 2023/903, проте рішення ще фактично не імплементовані, а Словацька Республіка досі не скасувала односторонньої заборони.

“Водночас, занепокоєння викликають заяви деяких політиків зазначених країн, що прийнята тимчасова заборона на імпорт з України буде продовжена і після 5 червня 2023 року. Крім того, можливість розширення та подовження заборони пов’язують з анонсованим Європейською комісією розслідуванням фактів зростаючого імпорту агропродукції з України”, – йдеться у зверненні.

На переконання авторів документа, "такі непорозуміння мають бути терміново вирішені найближчим часом", щоб і надалі посилювати єдність у боротьбі з військовою агресією російської федерації проти України та протидії глобальним продовольчим викликам.