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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
18 травня 2023, 17:24

Науковці спростували російські фейки про радіацію у Хмельницькому

Співробітники Хмельницького національного університету спростували російські фейки про підвищення радіаційного фону в місті після удару військ РФ у ніч проти 13 травня.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Вимірювання радіаційного фону провели приладом «ТЕРРА дозиметр-радіометр МКС-05» у денний час у 9 точках, що рівномірно розподілені по площі міста. Отримані значення складають 0,12-0,15 мкЗв/год і відповідають багаторічним показникам для території міста Хмельницького, а також не перевищують норму (0,3 мкЗв/год). На підставі результатів вимірів можна стверджувати, що жодних причин для занепокоєння щодо підвищення радіаційного фону на території міста Хмельницького немає", - йдеться у повідомленні.

Проводилися дослідження на території міста Хмельницького 15-16 травня 2023 року.

Раніше у соціальних мережах та новинних каналах російська пропаганда почала поширювати інформацію про підвищений радіаційний фон у Хмельницькому, який нібито спричинив вибух, що пошкодив чи то снаряди із низькозбагаченим ураном, чи то компоненти якоїсь бомби, переданої Україні.

13 травня 2023 року Росія здійснила найбільшу з 2014 року повітряну атаку на Хмельницький, кількість пошкоджених інфраструктурних об'єктів іде на сотні.

Фото: mon.gov.ua

Укрінформ
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