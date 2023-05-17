Загарбники з'єднали острів Джарилгач з окупованою Херсонщиною

19 травня 2023, 20:37

Російські загарбники облаштували на острові Джарилгач, що в Херсоньскій області, військовий полігон та з'єднали острів із материком.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

"За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском. Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Луганщині російські загарбники облаштували в школі військовий шпиталь.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи. Зокрема, в населеному пункті Голубівка Луганської області, місцеву школу окупанти облаштовують під військовий шпиталь. На лікування туди доправлено близько 50 поранених загарбників", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, протягом доби російські загарбники завдали по Україні 6 ракетних ударів та 51 авіаційний обстріл, а також 30 обстрілів з РСЗВ.

Фото: shorts-trip.com