Нові деталі паспортизації дітей на Луганщині: не допускають навіть до екзаменів

19 травня 2023, 21:00

На тимчасово окупованих територіях Луганської області в росіян залишилось небагато часу, щоб завершити паспортизацію. Так вони змушують отримувати паспорти РФ не тільки дорослих, а й дітей, яких у разі відсутності документа не допускатимуть навіть до екзаменів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі національного телемарафону, передає Час Пік.

За його словами, на Луганщині окупанти примусово паспортизують навіть дітей. У школах різних районів міста їм чітко заявили, що хто не отримає російське громадянство, до екзамену допущений не буде. Повідомляється навіть про випадки, коли батьків викликали в школу, щоб ті змусили дітей оформити паспорт країни-агресорки.

Лисогор зазначив, що діти, які в умовах окупації вчились дистанційно в українських школах, зможуть отримати українські дипломи після звільнення окупованих територій:

"Усі наші діти з Луганщини, які навчались і вивчали дистанційно уроки з українськими школами, отримають українські дипломи по виїзду з території. Ми знали, яка там ситуація склалась, ми її пропрацьовували заздалегідь... Тому коли діти виїдуть сюди, коли ми звільнимо територію, то обов'язково до цього питання повернемось і видамо наші атестати", — зазначив голова ЛОВА.

Нагадаємо, що так звана "влада" міста наполягає на прискоренні процесу паспортизації. І це не лише питання безпеки. Наприклад, пенсіонери не зможуть отримувати виплати за українськими документами. Про працевлаштування також можна забути. Раніше повідомлялось, чи відповідатимуть мешканці за отримання паспорта РФ та кому загрожує в'язниця.