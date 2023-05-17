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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
19 травня 2023, 21:00

Нові деталі паспортизації дітей на Луганщині: не допускають навіть до екзаменів

На тимчасово окупованих територіях Луганської області в росіян залишилось небагато часу, щоб завершити паспортизацію. Так вони змушують отримувати паспорти РФ не тільки дорослих, а й дітей, яких у разі відсутності документа не допускатимуть навіть до екзаменів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі національного телемарафону, передає Час Пік.

За його словами, на Луганщині окупанти примусово паспортизують навіть дітей. У школах різних районів міста їм чітко заявили, що хто не отримає російське громадянство, до екзамену допущений не буде. Повідомляється навіть про випадки, коли батьків викликали в школу, щоб ті змусили дітей оформити паспорт країни-агресорки.

Лисогор зазначив, що діти, які в умовах окупації вчились дистанційно в українських школах, зможуть отримати українські дипломи після звільнення окупованих територій:

"Усі наші діти з Луганщини, які навчались і вивчали дистанційно уроки з українськими школами, отримають українські дипломи по виїзду з території. Ми знали, яка там ситуація склалась, ми її пропрацьовували заздалегідь... Тому коли діти виїдуть сюди, коли ми звільнимо територію, то обов'язково до цього питання повернемось і видамо наші атестати", — зазначив голова ЛОВА.

Нагадаємо, що так звана "влада" міста наполягає на прискоренні процесу паспортизації. І це не лише питання безпеки. Наприклад, пенсіонери не зможуть отримувати виплати за українськими документами. Про працевлаштування також можна забути. Раніше повідомлялось, чи відповідатимуть мешканці за отримання паспорта РФ та кому загрожує в'язниця.

Час Пік
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