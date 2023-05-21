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Суспільна думка
Регіональні
22 травня 2023, 19:45

Відновлено електроживлення Запорізької АЕС

«Укренерго» відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. Станція переходить на живлення від української енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго» — оператора систем передачі, управління та експлуатації магістральних електромереж.

«Внаслідок пошкодження високовольтної лінії Запорізька атомна електростанція втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів. Це вже всьоме з моменту тимчасової окупації Запорізької АЕС росіяни створюють ядерну та радіаційну небезпеку у зоні АЕС. «Укренерго» доклало максимум зусиль і відновило живлення атомної станції від української енергосистеми», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок терористичного обстрілу російськими окупантами в ніч на 22 травня 2023 року, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС.

АрміяInform
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