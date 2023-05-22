"Це дозволяє зайняти панівні висоти": у ЗСУ розповіли про просування українських військ під Бахмутом. Карта

23 травня 2023, 21:00

Бійці Збройних сил України утримують невеликий плацдарм у Бахмуті Донецької області, де вже близько 9 місяців тривають запеклі бої. Сили оборони просуваються флангами.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, це дозволяє зайняти панівні висоти (щоб переглянути карту, доскрольте до кінця сторінки).

"Генерал Сирський сповідує принцип активної оборони. У нас там немає переваги ні в чисельності особового складу, ні в техніці. Але де є можливість, де завдяки своїй зібраності, правильній тактичній побудові, використанню комбінованої західної та радянської зброї ми проводимо контратаки і рухаємося", – сказав Череватий.

Він зазначив, що протягом тижня ЗСУ просуваються від 150 до 2 кілометрів на добу.

"За останню добу (інтерв'ю було 22 травня, – Ред.) на різних ділянках ми просунулися від 250 до 400 метрів. Це небагато. Але це дозволяє нам зайняти панівні висоти, щоб краще завдавати ударів по угрупованню ворога в Бахмуті", – сказав він.

За словами Череватого, у Бахмуті під контролем ЗСУ низка будівель та фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти, зокрема, і у південно-західній частині міста. Точно території він не назвав, але сказав, що йдеться про район "Літак".

"Докладно сказати не можу. Це невеликий плацдарм, який ми утримуємо для недопущення повного взяття росіянами міста. І туди є можливість доставляти боєприпаси та все необхідне для оборони", – додав Череватий.

Оборонну операцію на Бахмутському напрямі він назвав успішною.

"Чому вона успішна? Тому що ми досягли головних цілей. Ми не дали їм прорватися, поламати наші бойові порядки, знищити наше воююче угруповання, оточити його. І крім того, ми завдали їм колосальних втрат", – пояснив представник ЗСУ.

Також він додав, що голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин постійно бреше про захоплення міста-фортеці, щоб вивести свої війська. Точніше те, що від них залишилося.

Раніше Череватий повідомив, що ЗСУ продовжують активний поступ на Бахмутському напрямку, витісняючи супротивника. За останні 24 години українським військовим вдалося просунутися на відстань від 200 до 400 метрів.

При цьому в ГУР повідомили, що втрати російських окупаційних військ під Бахмутом колосальні і становлять близько 100 тисяч. У цьому плані жодних розбіжностей між українськими та американськими даними немає.