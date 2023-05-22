Переселенці з Лисичанська та Сєвєродонецька назвали основну проблему у житті після окупації міст

23 травня 2023, 21:04

Через війну багато жителів Лисичанська та Сєвєродонецька змушені були залишити свої будинки та освоюватися в інших регіонах чи навіть країнах. Не для всіх адаптація проходила легко.

Час Пік провів інтернет-опитування серед лисичан та сєвєродончан, щоб дізнатися, з якими саме проблемами вони зіткнулися в особі переселенців.

Що визначили як основну проблему лисичани?

В опитуванні взяли участь 264 користувачів мережі. Усього було запропоновано сім варіантів відповідей, а також можливість у коментарях написати свою відповідь, чим ніхто не скористався. За даними опитування, найбільшою проблемою для мешканців Лисичанська, які виїхали з міста після повномасштабного вторгнення РФ, є відсутність (або втрата) власного житла. Цей варіант відповіді обрав 41% опитаних.

На другому місці з великим відривом (21%) відзначено матеріальні труднощі, на третьому - розлука з близькими або втрата когось із рідних (18%).

Лише 1% опитаних відповів, що не має взагалі жодних проблем через вимушений виїзд з Лисичанська.

З якими проблемами зіткнулися переселенці із Сєвєродонецька?

Сєвєродончани, які змушені були залишити рідне місто, вважають основною проблемою відсутність житла. Даний варіант відповіді обрав 41% учасників опитування, що тотожно відсотку в опитуванні серед мешканців Лисичанська. З матеріальними проблемами зіткнулося менше сєвєродончан (19%), проте варіант "Психологічні проблеми" обрало більше користувачів мережі. Розлука із рідними також на третьому місці (18%).

Отже, якщо вірити результатам опитування, наразі переселенців з Лисичанська та Сєвєродонецька більшою мірою непокоїть проблема відсутності (або втрати) власного житла. Дуже маленький відсоток лисичан та сєвєродончан стверджує, що не має труднощів. А це означає, що війна та окупація завдали великого удару мешканцям регіону. І приблизно через рік окупації основною проблемою стає не робота, не адаптація, а саме неможливість жити в себе вдома.