23 травня 2023, 21:10

На тимчасово окупованій території Луганщини раніше зник зв'язок та інтернет. Сьогодні окупанти повідомили про те, що це був збій, а їх робота відновлюється.

Про це стало відомо з російських джерел, передає Час Пік.

Повідомляється, що причиною збою може бути обладнання. За даними окупантів, про це нібито мають розповісти спеціалісти. Однак схоже, що обладнання, яке доставили раніше, було гіршої якості, ніж очікувалось.

Також росіяни продовжують поширювати пропаганду і говорити про важливість надійної комунікації в нинішніх умовах і обіцяють відновлення зв'язку та інтернету, хоча відомо, що насправді вони ретельно відслідковують трафік і періодично вимикають зв'язок, бо бояться, що хтось допомагатиме Україні.

Наразі підтвердити чи спростувати цю інформацію неможливо, тому Час Пік продовжує стежити за ситуацією в регіоні.

Раніше повідомлялось, що у так званій "ЛНР" вимкнули усе, що можна: і зв'язок, і комунікації. А так звана "влада" Сєвєродонецька таємно рекомендує запасатись водою та терпінням.