Нацгвардійці показали, як обороняють Білогорівку - форпост Луганщини

24 травня 2023, 19:49

На Луганському напрямку ситуація за останній тиждень була найбільш напруженою в Серебрянському лісництві та в Білогорівці.

Про це у Фейсбуці поінформувала пресслужба Національної гвардії України.

“Ситуація на Луганському напрямку в останній тиждень найбільш напружена на Серебрянському лісництві та власне самій Білогорівці. Сьогодні цей населений пункт Луганщини (Білогорівка — ред.) є останнім найбільшим селищем, контрольованим українськими військовими”, - заявили у НГУ.

Зазначається, що Білогорівка з червня 2022 знаходиться під контролем українських військових. Уточнюється, що оборону Білогорівки з листопада минулого року здійснюють нацгвардійці бригади “Буревій” (у складі “Гвардії наступу”).

“Захисники називають її (Білогорівку — ред.) форпостом Луганщини, оскільки її контроль дозволяє розосередити велику чисельність росіян на декількох напрямках на сході”, - поінформували у пресслужбі.

За даними НГУ, Білогорівка наразі майже стерта вщент, і оборонні дії тут даються нашим військовим дуже важко, бо майже всі високі будівлі, які можна використовувати для спостереження та ведення вогню, були зруйновані.