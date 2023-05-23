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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Економіка
24 травня 2023, 20:19

Україна отримає на житло для ВПО 17 млн євро: що відомо

Україна в 2023 році має отримати 17 мільйонів євро гранту від міжнародних донорів на реалізацію житлового кредитування для ВПО (внутрішньо переміщені особи). Це одна з найдієвіших програм забезпечення переселенців доступним житлом.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зустрілася з представниками Держмолодьжитла й Офісу Кредитної установи для відбудови (KfW) в Україні.

"Це одна з найдієвіших програм забезпечення ВПО доступним житлом. Дякую всім причетним, що допомагаєте людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Своєю чергою сприятимемо залученню до грантової програми інших міжнародних донорів. Це стане потужним майданчиком для інтеграції ВПО у нові громади!" – сказала Верещук.

Раніше Верещук заявила, що в Україні 2023 року будуть збережені соціальні виплати для внутрішньо переміщених осіб. Більшість переселенців досі не отримали фінансову незалежність.

За словами Верещук, наразі не можна стверджувати, що більшість ВПО вже отримали фінансову незалежність. Тож є важливим продовжувати виплачувати належні їм кошти й дати можливість стати на ноги. "Моя позиція залишається незмінною – поточного року ми маємо зберегти всі виплати ВПО", – сказала Верещук.

OBOZREVATEL
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