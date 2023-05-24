ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною

25 травня 2023, 20:42

Рада ЄС схвалила у четвер регламент щодо продовження на наступний рік режиму безмитної торгівлі між ЄС та Україною.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

«Сьогодні Рада ухвалила регламент, який продовжує призупинення всіх митних зборів, квот і заходів торговельного захисту щодо українського експорту в ЄС ще на рік, до червня 2024 року», - йдеться у заяві.

Як наголошується, поновлюючи ці заходи, ЄС демонструє свою непохитну політичну та економічну підтримку Україні, яка стикається з неспровокованою та невиправданою військовою агресією з боку Росії.

Зазначається, що ці заходи допоможуть Україні зберегти стабільність торговельних відносин з ЄС та підтримати економіку в дуже складних умовах. Разом із широкою військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою це має вирішальне значення для допомоги Україні в її довгостроковому відновленні.

«Неспровокована і невиправдана агресивна війна Росії проти України має руйнівний вплив на економіку країни. Поновлені автономні торговельні заходи однозначно підтримають Україну і водночас дають ЄС можливість захистити внутрішній ринок від значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів», – сказав міністр з міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форселл.

Оголошені заходи стосуються фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень. Мита для промислових товарів припинили діяти з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.

Ухвалений регламент має бути підписаний представниками Ради та Європейського парламенту й опублікований в Офіційному віснику. Він набуде чинності 6 червня.

Президент Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякували Європейській Раді за це рішення.

«Вітаю сьогоднішнє рішення Ради ЄС про продовження ще на рік тимчасової торговельної лібералізації на українську продукцію. Повне скасування мит та квот продовжене до червня 2024 року. У процесі нашого просування до ЄС така тимчасова лібералізація має стати постійною, без жодних винятків та обмежень. Вдячний усім членам ЄС за підтримку, яка наближає нас до вступу в ЄС», - написав Зеленський у Твіттері.

Шмигаль наголосив, що режим безмитної торгівлі з ЄС «допоможе українському бізнесу та українській економіці в надскладних воєнних умовах».

«Європейська Рада сьогодні продовжила дію «економічного безвізу» з Україною ще на рік. Це означає, що український бізнес не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в ЄС щонайменше до червня 2024 року», - зазначив він у Телеграмі.

Як повідомлялося, цього тижня Рада міністрів ЄС із зовнішніх відносин розглянула питання, що пов’язані із зовнішньою політикою ЄС, із реагуванням на виклики в сфері безпеки й оборони. Сьогодні розглядаються зовнішні аспекти міжнародної торгівлі.