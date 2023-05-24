Стрюк прокоментував інформацію про начебто вивід військ рф із Сєвєродонецька

25 травня 2023, 20:46

Російські пабліки поширили інформацію про начебто вивід військ із Сєвєродонецька для підсилення оборони Бєлгородської області. Керівник Сєвєродонецької МВА Олександр Стрюк спростував цю інформацію.

Про це він повідомив в ефірі “1+1”.

“Таку інформацію вони публікують, але якихось суттєвих змін навколо Сєвєродонецька не відбувається… Ситуація у місті не змінюється. Фактично воно знаходиться в окупації й навколо як відмічалась присутність військових, навколо околиць міста, так вона й відмічається”, – сказав Стрюк.

Він також пояснив, що Сєвєродонецьк нібито і є тиловим для окупантів, але разом з тим розташований таким чином, що якщо проводиться якесь пересування, то техніка місто об’їжджає.

Нагадаємо, раніше Олександр Стрюк повідомляв, що більшість колаборантів з Сєвєродонецька вивезли свої сім’ї до Луганська.