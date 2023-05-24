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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
25 травня 2023, 20:46

Стрюк прокоментував інформацію про начебто вивід військ рф із Сєвєродонецька

Російські пабліки поширили інформацію про начебто вивід військ із Сєвєродонецька для підсилення оборони Бєлгородської області. Керівник Сєвєродонецької МВА Олександр Стрюк спростував цю інформацію.

Про це він повідомив в ефірі “1+1”.

“Таку інформацію вони публікують, але якихось суттєвих змін навколо Сєвєродонецька не відбувається… Ситуація у місті не змінюється. Фактично воно знаходиться в окупації й навколо як відмічалась присутність військових, навколо околиць міста, так вона й відмічається”, – сказав Стрюк.

Він також пояснив, що Сєвєродонецьк нібито і є тиловим для окупантів, але разом з тим розташований таким чином, що якщо проводиться якесь пересування, то техніка місто об’їжджає.

Нагадаємо, раніше Олександр Стрюк повідомляв, що більшість колаборантів з Сєвєродонецька вивезли свої сім’ї до Луганська.

Сєвєродонецьк онлайн
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