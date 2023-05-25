Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 31

26 травня 2023, 21:05

У Дніпрі кількість постраждалих унаслідок ранкової ракетної атаки збільшилася до 31.

Про це повідомила в Телеграмі обласна прокуратура.

“Дві людини загинули, ще тридцять одна – отримала поранення, з них двоє дітей - хлопчики 3 та 6 років”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, крім медзакладу та ветклініки, пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, приватні домоволодіння, автівки жителів міста.

Рятувально-пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, працівники ДСНС та правоохоронці області.

Поліцейські розгорнули два пункти для звернень громадян, постраждалих унаслідок ракетного удару Росії. Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Національної поліції України.

“Пункти прийому заяв та повідомлень розташований за адресою: м. Дніпро, вулиця Калинова, 83 (навпроти заправної станції ОККО); м. Дніпро, вулиця Янтарна, 42. Також про отримання травм або пошкодження майна через російську атаку містяни можуть повідомляти на лінію “102”, - йдеться у дописі.

У Національній поліції України зазначили, що станом на 16:00 до поліції Дніпра звернулося понад 150 містян з повідомленнями про пошкодження майна.

Окрім зруйнованої будівлі медзакладу та ветклініки, в поліції зареєстрували повідомлення про пошкодження понад 130 квартир та одного приватного будинку, адмінбудівлі, трьох магазинів та чотирьох автомобілів.

Слідчо-оперативні групи поліції продовжують документувати наслідки російської атаки на місто та приймати заяви громадян.

27 травня у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по одній з лікарень міста. Вранці 26 травня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, влучивши у медзаклад, де надають допомогу людям із психічними захворюваннями, та ветеринарну клініку. Виникла пожежа загальною площею 1,2 тис. кв. м, наразі її ліквідовано.