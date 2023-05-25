До складу ВМС ЗС України прийнято черговий малий броньований артилерійський катер

26 травня 2023, 21:19

До корабельно-катерного складу ВМС ЗС України передали черговий малий броньований артилерійський катер. Отриманому від промисловості катеру присвоєно назву «Буча».

Бронекатер успішно пройшов усі етапи заводських та державних випробувань. До слова, на катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника.

Довідково, одна з особливостей цього катера є його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Головне призначення малих броньованих артилерійських катерів — патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах, захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія імовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.