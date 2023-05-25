На Харківщині знайшли дворічну дівчинку, пошуки якої тривали чотири дні

27 травня 2023, 18:06

У Харківській області знайшли дворічну Віолетту із села Скрипаї Слобожанської громади, яка 23 травня зникла з власного подвір’я.

Про це повідомляє у Телеграмі Міністерство внутрішніх справ.

“Три дні безперервних пошуків. Більше тисячі людей, серед яких поліцейські, рятувальники, волонтери, місцеві мешканці, шукали дитину в селі, серед чагарників, боліт, обстежили всі навколишні водойми”, - ідеться в повідомленні.

У суботу дівчинку знайшли в лісі. “Вона жива, але дуже стомлена, спрагла і голодна. Протиправних дій щодо дитини не було скоєно, Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася. Зараз знайдене маля оглядають лікарі”, - додали в міністерстві.

Правоохоронці подякували всім, хто допомагав у пошуках.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня дворічна Віолетта Мужечук із села Скрипаї Слобожанської громади зникла з власного подвір’я. До пошуків були залучені поліцейські, рятувальники ДСНС, волонтери та місцеві жителі.

Фото: МВС