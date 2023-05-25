Окупанти запускають автобуси між Сєвєродонецьком, Лисичанськом, Рубіжним і Кремінною

27 травня 2023, 18:25

Окупанти організували пасажирське автобусне сполучення між Сєвєродонецьком і найближчими містами. Про це повідомляє Сватове.City.

На окупованій Луганщині все відбувається, як за радянських часів: добрі справи - до святкових дат або значущих подій.

Чим ближче дата фейкових “виборів” до т.зв. “народного совєта” Луганської псевдореспубліки та “органів” місцевого самоврядування, тим активніше проросійські колаборанти створюють міфи про свої “досягнення”.

І хоча псевдовибори в т.зв. “ЛНР” відбуться у вересні, окупанти звітують що “покращують” життя вже зараз.

Інтернет-видання, підконтрольні “владі” недореспубліки повідомляють, що на прохання жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного і Кремінної організовано автобусні пасажирські перевезення.

Відтепер для пересування окупованими містами запроваджено чотири маршрути:

№ 333 "Рубіжне - Лисичанськ", передбачено щоденне виконання чотирьох оборотних рейсів;

№ 336 "Кремінна - Сєвєродонецьк", передбачено виконання одного рейсу;

№ 349 "Сєвєродонецьк - Лисичанськ" (через Рубіжне), передбачено щоденне виконання чотирьох оборотних рейсів;

№ 589 "Сєвєродонецьк - Лисичанські мікрорайони ГТВ" (через Рубіжне), передбачено виконання трьох рейсів.

Досягнення загарбників досить сумнівне. Бо до захоплення цих міст росіянами, пасажирські перевезення в регіоні були значно жвавішими - десятки рейсів на день з кожного міста.

Між Сєвєродонецьком, Лисичанськом, Рубіжним і Кремінною поїдуть автобуси

На додачу окупаційна “влада” повідомила, що для організації транспортного сполучення між вказаними містами, нібито, надійшли “нові автобуси з РФ”.

Час покаже, як довго анонсований “новий транспорт” їздитиме розбитими від російських обстрілів дорогами або на бездоріжжя випустять “старі розвалюхи”, що курсують “столицею” псевдореспубліки.