На Бахмутському напрямку інтенсивність ворожих атак значно знизилася — Череватий

28 травня 2023, 19:36

Поблизу міста Бахмут за минулу добу відбулося лише одне бойове зіткнення. Водночас противник продовжує обстрілювати позиції українських Сил оборони.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

"На Бахмутському напрямку окупанти здійснили 250 обстрілів з різного озброєння. Наші війська також завдавали ударів у відповідь. В результаті цих дій знищено 80 осіб особового складу окупантів, 99 — зазнали поранень, а одного військовослужбовця рф було взято в полон. Знищено 3 САУ, станція РЕБ та склад з боєприпасами", — повідомив полковник Череватий.

Він нагадав, що наразі ворог проводить ротацію своїх військ, замінюючи бійців ПВК «Вагнер» на інші підрозділи.

Череватий також повідомив, що на Куп’янському напрямку противник здійснив 342 артилерійські обстріли, відбулося 2 бойових зіткнення та 3 ворожі авіаційні нальоти. 20 окупантів знищено та 52 — поранено. Окрім того, українські захисники знищили гармату Д-20.

Підсумовуючи дії російської приватної військової компанії «Вагнер», полковник акцентував на тому, що попри так звані успіхи та досягнуті цілі, про які розповідають російські медіа, військам агресора за 10 місяців так і не вдалося до кінця встановити контроль над Бахмутом. Ротацію мізерних залишків ПВК «Вагнер» він порівняв зі звичайною втечею з поля бою після поразки.

Як повідомлялося, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 25 травня заявив, що виведення його сил з Бахмута почалося і що передача позицій Міністерству оборони (МО) Росії триватиме до 1 червня 2023 року.