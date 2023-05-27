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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Економіка
28 травня 2023, 19:39

Запрацював закон про звільнення від податку на знищену нерухомість

В Україні набув чинності підписаний Президентом Закон № 3050-IX щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок агресії росії.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Закон передбачає, що призупинення нарахування та сплати податку на знищену чи пошкоджену нерухомість (крім землі) починається з місяця, в якому нерухомість набула такого стану.

Підтверджувальними документами є складені акти за результатами огляду такого об’єкта нерухомості органом державної влади чи органом місцевого самоврядування.

Також з 1 січня 2023 року податок не нараховується та не сплачується на нерухоме майно, яке розташоване на території активних бойових дій або тимчасової окупації (за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, у якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній території).

Нагадаємо, Уряд затвердив правила створення комісій з розгляду питань компенсації за знищене житло.

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