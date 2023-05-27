У Лисичанську бойові позиції самовільно залишили близько 80 окупантів, - Генштаб

28 травня 2023, 19:45

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області самовільно залишили позиції близько 80 росіян. Аналогічний інцидент трапився і в районі Бахмута.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні про ситуацію на фронтах станом на вечір 28 травня, передає Час Пік.

"У Лисичанську Луганської області дезертували близько 80 осіб із підрозділу "Шторм-Z" російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції", - йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook.

Крім того, близько 30 осіб із ПВК "Вагнер" дезертували у районі Бахмута. Вони не лише покинули позиції, а й викрали військову техніку.

Нагадаємо, раніше втеча окупантів була зафіксована в районі Волновахи. Там дезертували близько 30 осіб на військових автомобілях. Ймовірно, вони попрямували у бік РФ.