Газ у Європі подешевшав удесятеро від піку ціни влітку минулого року

30 травня 2023, 14:59

Ціна на природний газ в Європі знизилася до 24 євро за мегават-годину, що у понад 10 разів менше, ніж коли на піку минулого літа вона становила близько 300 євро за МВт-год.

Про це повідомляє АРА.

"Ціна на європейський природний газ продовжила падіння у вівторок, опустившись нижче 24 євро за мегават-годину (МВт-год) вперше за два роки. У вівторок еталонний ф'ючерсний контракт TTF з поставкою через місяць торгувався на біржі в Амстердамі по 23,50 євро. Востаннє так дешево природний газ коштував у червні 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з кінця минулого року ціна на європейський природний газ перебуває в тенденції до зниження. "Ціна товару сильно впала після того, як минулого року вона різко зросла внаслідок війни в Україні. На піку минулого літа платилася рекордна ціна – понад 300 євро за МВт-год. Припинення поставок російського газу посилювало побоювання енергетичної кризи", - зазначається у повідомленні.

Вказується на те, що наразі ціна на європейський природний газ "значно нижча за рівень, на якому вона була перед початком війни в Україні в лютому 2022 року". При цьому котирування "наближаються до рівня, який переважав протягом тривалого часу до 2021 року і був помітно нижчим за 20 євро за МВт-год".

Як зазначає агентство, на тлі падіння ціни на газ газові сховища в Німеччині та Австрії заповнюються все більше і більше. Згідно з останніми даними Європейської асоціації газосховищ GIE, 28 травня рівень заповнення всіх німецьких сховищ становив близько 74%, а всіх австрійських сховищ – 75%.

Як повідомлялося, після того, як Росія почала використовувати енергію як зброю, ЄС оголосив курс на поступове позбавлення залежності від російських викопних ресурсів та почав диверсифікацію шляхів постачання газу від інших надійних постачальників, зокрема, із США, Норвегії, Катару, Азербайджану та інших країн.

ЄС погодив так звану платформу спільної закупівлі газу, яка дозволяє країнам-членам уникати конкуренції між собою на глобальному енергетичному ринку та повною мірою скористатися перевагами спільної купівельної спроможності Європейського Союзу. Учасниками цієї платформи спільної закупівлі газу є також Україна, Молдова та країни Західних Балкан.

У грудні 2022 року міністри енергетики ЄС також дійшли спільного рішення щодо запровадження механізму ринкової корекції та обмеження ціни на закупівлю природного газу з метою стабілізації ситуації на енергетичному ринку Євросоюзу.