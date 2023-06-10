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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
10 червня 2023, 17:07

Ворог без туалетного папіру: шведські Zewa та Libresse продають бізнес на росії

Всесвітно відома компанія зі Швеції - Essity, яка виробляє звичні засоби особистої гігієни як Zewa та Libresse, заявила про продаж бізнесу та вихід з ринку рф. Новина була офіційно заявлена пресслужбою компанії.

Мова йде про те, що Essity вже підписала угоду щодо продажу бізнесу і наразі угода позитивно схвалена російською владою. Компанія очікує завершення процесу до кінця другого кварталу 2023 року.

"Ще у квітні 2022 року Essity розпочала роботу з повного виходу з російського ринку. Паралельно з цим, у 2022 році було проведено знецінення активів компанії в росії на суму 1,7 млрд шведських крон", – пояснили в Essity.

За весь 2022 рік чисті продажі Essity в країні агрессора становили приблизно 2% від загальних чистих продажів всієї компанії.

Про загальний вплив на прибуток буде повідомлено після завершення продажу, але очікується, що суттєвого фінансового впливу не станеться, проте країна-агресор не отримуватиме податки ще від одного європейського бізнесу.

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