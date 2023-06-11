Ще 5 систем Patriot отримає Україна

12 червня 2023, 13:16

Компанія Raytheon Technologies розширить виробництво Patriot, та планує виготовити ще п'ять батарей системи протиповітряної оборони для України вже до кінця 2024-го року. Також відмічається великий попит у світі на цю систему ППО. - про це повідомив виконавчий директор компанії Raytheon Technologies Грег Гейс,

Інформацію поширила напередодні в газета The Wall Street Journal.

"Ми були дуже вражені його ефективністю", – сказав Гейс про роботу Patriot в бойових умовах.

За його словами, Raytheon Technologies збільшить виробництво до 12 батарей Patriot на рік.

Відомо, що наразі Україна має дві такі батареї, надані Сполученими Штатами та Нідерландами. Кожна з них має вісім пускових установок та інше комлектне обладнання.

ППО в Україні знищив майже 92% повітряних російських цілей. Як стало відомо, Україна доопрацювала програмне забезпечення комлексу Patriot, щоб він міг відстежувати та знищувати «аналоговнєтні» ракети росіян, що летять удвічі швидше, ніж крилаті.

WSJ вказує, що ЗСУ мають у розпорядженні ракети серії PAC-2, які використовують заряд вибухової речовини для ураження цілей, а також PAC-3, які ліквідують ракету чи літак на високих швидкостх.