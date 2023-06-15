Президента УАФ Андрія Павелка відправлено до СІЗО

16 червня 2023, 13:15

Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко, відповідно судовому рішенню, проведе за гратами наступні 60 діб.

Андрія Павелка сьогодні, 16 червня, відправили до СІЗО. Таке рішення прийняла слідча суддя Білинська Шевченківського районного суду міста Львова. Таким чином, вона повністтю задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту УАФ. Про це повідомляють багато відкритих джерел мережі.

Суддя винесла постанову про зміну запобіжного західу на тримання під вартою терміном в 60 діб, до 14-го серпня включно. Застава у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка було внесено у листопаді 2022-го року, перераховується на користь держави.

Рішення суду стосується справи про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.