ПриватБанк знов прийматиме іноземну готівку в терміналах

18 червня 2023, 20:21

Найбільший банк на ринку України, Державний ПриватБанк, оголосив про відновлення послуги приймання готівкової іноземної валюти з 22 червня. Протягом останніх кількох тижнів банк призупиняв цю послугу, але тепер знову відкриває можливість клієнтам здійснювати операції з готівкою у доларах і євро через мережу терміналів самообслуговування.

У повідомленні, розміщеному на сайті банку, зазначається, що Державний ПриватБанк співпрацює з регулятором та дотримується установлених норм і правил у сфері приймання іноземної валюти. Раніше призупинення послуги було обумовлено проблемами, пов'язаними з прийманням банкнот, які мали ознаки значного зносу або пошкодження, а також стосувалося старих банкнот.

Зазначено, що Державний ПриватБанк був єдиним банком в Україні, який надавав клієнтам можливість здійснювати операції з готівкою в іноземній валюті через термінали самообслуговування. Зараз банк готовий знову приймати готівку у доларах і євро, спрямовуючи свої зусилля на забезпечення якісного обслуговування клієнтів відповідно до вимог Національного банку України.

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