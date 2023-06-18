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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Спорт
19 червня 2023, 16:57

У Німеччині тенісист з Сєвєродонецька переміг в одиночному та парному розрядах клубних загань

16 червня, Марк Загоруй, вихованець КДЮСШ 1 м. Сєвєродонецьк, Луганської області, продемонстрував свою майстерність на клубних змаганнях з тенісу в ТС Eichenzell проти TC Hunfeld 6/0.

Марк вразив глядачів і суперників своїм виступом, вигравши як в одиночному, так і в парному розрядах. Його талант і наполеглива підготовка під керівництвом тренера Надії Тетерятнік принесли йому заслужені перемоги.

Вітаємо Марка Загоруя та його тренера Надію Тетерятнік з великими спортивними досягненнями! їх праця і зусилля були винагороджені перемогами, які свідчать про їх високий рівень навичок та відданість спорту.

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