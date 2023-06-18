У Німеччині тенісист з Сєвєродонецька переміг в одиночному та парному розрядах клубних загань

19 червня 2023, 16:57

16 червня, Марк Загоруй, вихованець КДЮСШ 1 м. Сєвєродонецьк, Луганської області, продемонстрував свою майстерність на клубних змаганнях з тенісу в ТС Eichenzell проти TC Hunfeld 6/0.

Марк вразив глядачів і суперників своїм виступом, вигравши як в одиночному, так і в парному розрядах. Його талант і наполеглива підготовка під керівництвом тренера Надії Тетерятнік принесли йому заслужені перемоги.

Вітаємо Марка Загоруя та його тренера Надію Тетерятнік з великими спортивними досягненнями! їх праця і зусилля були винагороджені перемогами, які свідчать про їх високий рівень навичок та відданість спорту.