ЄС планує надати допомогу Україні в розмірі приблизно 50 мільярдів євро

20 червня 2023, 11:03

За інформацією видання Bloomberg, Європейський Союз планує надати фінансову допомогу Україні в розмірі приблизно 50 мільярдів євро (55 млрд доларів). Цей пакет допомоги, який ще може зазнати змін до його офіційного оголошення, планують представити перед конференцією країн-донорів, яка відбудеться у Лондоні цього тижня.

Згідно з джерелами Bloomberg, пакет допомоги буде складатися з грантів, пільгових позик і гарантій. Його головна мета - забезпечити фінансування для виплат заробітної плати, пенсій, державних послуг та відновлення основної інфраструктури.

Пропозиція є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС і охоплюватиме період з 2024 по 2027 роки. Враховуючи оцінки Світового банку, загальні витрати на відновлення України можуть становити 411 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що 21-22 червня Велика Британія спільно з Україною проведуть міжнародну конференцію з питань відновлення України в Лондоні. Головна мета конференції полягатиме в залученні міжнародної підтримки для економічної та соціальної стабілізації України та активізації процесу відновлення після вторгнення РФ, зокрема шляхом надання термінової допомоги та залучення приватного сектору.