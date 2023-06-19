Спортсмени Луганщини - переможці Всеукраїнських змагань з велосипедного туризму

20 червня 2023, 14:05

Запеклі змагання з велосипедного туризму відбулись у Кропивницькому з 14 по 18 червня, а переможцем стала команда Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства. Понад 120 учасників з різних куточків України змагалися у категоріях дорослих, старших юнаків та молодших юнаків.

Команда Луганської області відзначилась своїм талантом та наполегливістю на цих змаганнях, які включали як короткі, так і довгі комплексні дистанції з різними видами орієнтування. У склад команди ввійшли як вихованці, так і педагоги закладу, які продемонстрували вражаючі навички.

Результати:

Команда Луганщини на короткій комплексній дистанції посіла 2 місце, а на довгій дистанції з різними видами орієнтування - посіла 1 місце.

У загальному заліку за сумою двох днів змагань серед дорослої вікової групи визначилися переможці та призери:

місце - команда Луганської області місце – команда Харківської області місце – команда міста Кропивницького

Ця перемога стала не тільки вагомим досягненням для команди Луганщини, але й свідченням талановитості та потенціалу спортивного туризму. Вітаємо переможців і бажаємо їм подальших успіхів на майбутніх змаганнях.