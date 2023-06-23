ПАРЄ закликала МОК не допускати спортсменів рф до Олімпіади 2024

23 червня 2023, 14:31

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, рекомендуючи Міжнародному олімпійському комітету не допускати російських та білоруських спортсменів на Олімпійські Ігри 2024 року. Згідно з документом, участь спортсменів з країн-агресорів під нейтральним прапором також не рекомендується. Резолюцію підтримали 71 депутат, чотири були проти.

Окрім Олімпійських Ігор, парламентарі також висловили бажання не бачити росіян та білорусів на інших великих спортивних змаганнях, допоки триває вторгнення терористичних військ в Україну.

Наразі Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість дозволу спортсменам з російським або білоруським паспортом брати участь у змаганнях у Парижі як "нейтральні спортсмени". Очікується, що МОК скоро прийме рішення щодо цього питання.

Приймаючи резолюцію, парламентарі вказали, що будь-яка участь спортсменів з країн-агресорів є неприпустимою, оскільки вона може бути використана як інструмент пропаганди та завадити іншим спортсменам, зокрема українським, стати учасниками змагань.

Парламентарі вважають, що намагання Міжнародного олімпійського комітету установити критерії для допуску спортсменів з країн-агресорів як нейтральних спортсменів не можуть гарантувати достатньої ваги на основі принципів нейтралітету, незалежності спорту та недискримінації. Вони стверджують, що такі аргументи не мають достатньої ваги в контексті засудження та відмови від агресії, а також в підтримці України з боку міжнародного співтовариства, оскільки війна продовжується.