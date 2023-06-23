Олександр Батраков: «Вважаю неприпустимим допуск спортсменів з рф та білорусі до міжнародних змагань»

23 червня 2023, 20:44

Депутат Сватівської районної ради від політичної партії «Слуга Народу» Олександр Батраков до повномасштабного вторгнення військ рф опікувався розвитком спорту на Сватівщині. У Міжнародний олімпійський день депутат розповідає, як змінився луганський спорт з початку великої війни.

«З початком повномасштабного вторгнення військ рф багато спортсменів Сватівщини та загалом Луганської області стали вимушеними переселенцями. Хоча всі вони зараз у різних містах нашої країни та за кордоном, продовжую підтримувати з ними зв’язок. Сприяю їхньому подальшому розвитку як спортсменів», – розповів Олександр Батраков.

За словами депутата, спортсмени після переїзду до нових регіонів стикнулися з певними проблемними питаннями, але успішно змогли їх вирішити.

«Звісно, через переїзд луганським спортсменам довелося знову підбирати собі тренерів, спортивні зали, купувати інвентар. Але з часом наші спортсмени адаптувалися до нових умов і почали знову показувати високі спортивні результати.

Але ті спортсмени, які виступають на міжнародних змаганнях, мають ще одне проблемне питання – допуск російських та білоруських спортсменів до змагань. Вважаю неприпустимим допуск спортсменів з цих країн до міжнародних змагань», – повідомив Олександр Батраков.

Голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу», народний депутат України Олексій Кузнєцов додає, що вимога з боку українських політиків про відсторонення спортсменів країни-агресора від міжнародних змагань є важливим у зовнішній політиці нашої країни.

«У команді Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу», серед депутатів від «Слуги Народу» з Луганщини є спортсмени, які беруть участь у міжнародних змаганнях. Кожен з них, як і багато українців, проти того, щоб росіяни та білоруси брали участь в офіційних міжнародних змаганнях.

І робота на міжнародній арені з ініціювання відсторонення спортсменів з рф та білорусі активно та успішно проводиться. Наприклад, Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію із рекомендацією Міжнародному оліипійському комітету не допустити російських та білоруських атлетів на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі навіть під нейтральним прапором. Стало це можливим завдяки роботі моєї колежанки – народної депутатки від фракції «Слуга Народу» Євгенії Кравчук, яка очолює Комітет ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа», – розповів Олексій Кузнєцов.