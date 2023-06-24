Луганськ: потужний вибух

25 червня 2023, 17:09

В Луганську сталася чергова подія, коли о 16:00 місто сколихнув потужний вибух. За свідченнями мешканців, він пролунав у південно-західній частині міста, спровокувавши паніку та настороженість серед населення.

Місцеві Telegram-канали негайно розповсюдили інформацію про цей інцидент, повідомивши про вибух, що стався в окупованому Луганську в неділю, 25 червня. Деталі цієї події залишаються невідомими.

Однак, варто зазначити, що поки немає офіційного підтвердження щодо причини вибуху та пошкоджень, які він може спричинити.

Російський "військовий експерт" андрій марочко висловив припущення про те, що місто могло стати об'єктом обстрілу ракетами Storm Shadow.

Із соцмереж також відомо, що «приліт» відбувся між ЛВВАУШ та колишнім аккум.заводом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Сєвєродонецьк завезли нову порцію пропаганди