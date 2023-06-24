В Сєвєродонецьк завезли нову порцію пропаганди. Смачного!

25 червня 2023, 13:47

У Сєвєродонецьку, який перебуває під окупацією, було розгорнуто прапор зображення зрадника СРСР андрія власова, під яким він воював на боці нацистської Німеччини під час Другої світової війни, а нині його вважають прапором рф. Російські пропагандисти опублікували звіт про цю подію, зазначаючи учасників та організаторів.

"На площі леніна (Бульвар Дружби Народів - ред.) було розгорнуто великий прапор російської федерації розміром 60 на 40 метрів. У заході взяли участь місцеві жителі Сєвєродонецька, глава адміністрації міста ніколай моргунов, депутат народної Ради ЛНР віталій кишкинов, секретар місцевого відділення партії "єдина росія", депутат народної ради ЛНР ян лещенко та керівник регіонального виконавчого комітету партії "єдина росія" Пермського краю станіслав швецов", - повідомляють російські пропагандисти.

Варто пояснити, що серед тих, хто розгорнув прапор, майже, або зовсім не було місцевих жителів Сєвєродонецька. Люди, що тримали цю зрадницьку і ворожу ганчірку, – є представниками російської партії "єдина росія", які були завезені з усіх окупованих міст Луганської області.

Про церемонію тримання цієї ганчірки не повідомлялося широко, оскільки окупанти серйозно хвилюються, що на них можуть здійснити удари системи залпового вогню HIMARS чи Stom Shadow, або ще купа неприємних «сюрпризів».