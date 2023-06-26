Підозра ще трьом освітянкам з Луганщини, які співпрацюють з окупантами

27 червня 2023, 13:54

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Луганської обласної та Старобільської окружної прокуратур трьом освітянкам заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації території Луганщини у 2022 році жительки Сєвєродонецька, Старобільського та Щастинського районів погодилися співпрацювати з владою країни-агресора.

Обійняли керівні посади у створених ворогом «державних освітніх закладах лнр» на базі українських шкіл.

Двоє підозрюваних стали «директорами» окупаційних закладів освіти – «Станично-Луганської середньої школи с. Чугинка» та «Лиманської середньої школи Старобільського району».

На виконання доручень влади так званої «лнр» вони впроваджували в навчальний процес стандарти освіти, регламентовані нормами та вимогами законодавства країни-агресора.

Ще одна підозрювана обійняла посаду «заступника директора з навчально-виховної роботи навчально-виховного комплексу «Гречишкінська школа».

Жінка навчає дітей за освітніми програмами рф. Викладає російську мову і літературу. Через пропагандистські ЗМІ активно розповсюджує ворожі наративи та всіляко підтримує окупацію регіону.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Освітянкам загрожує до 3 років за ґратами з позбавленням права до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.