Сєвєродончанин став переможцем змагань з важкої атлетики Рівненської області

29 червня 2023, 13:53

У місті Костопіль Рівненської області 24 червня відбулися Відкриті обласні змагання з важкої атлетики серед юнаків до 15 років та дівчат до 17 років під гаслом "Хто ти, майбутній олімпієць?".

Одним із учасників змагань був Денис Кравець, вихованець КДЮСШ 2 міста Сєвєродонецьк Луганської області, який змагався в ваговій категорії 73 кг зі сумою двоборства 124 кг.. Він здобув неймовірний успіх, виборовши золоту медаль.

Тренер-викладач, який підтримував та готував Дениса до цього виступу, - Андрій Кравець.

Вітаємо Дениса Кравця, його тренера-викладача Андрія Кравця та всю команду КДЮСШ 2 з вражаючим результатом та важливою перемогою!