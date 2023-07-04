До кінця липня паливо може здорожчати на 8-11 гривень – Міністр економіки

04 липня 2023, 20:30

Українські водії можуть зустріти кінець липня із неприємними новинами, оскільки вартість бензину може збільшитись ще приблизно в середньому на 7 гривень. Про це стверджує віце-прем'єр-міністр економіки України, Юлія Свириденко, учасниця телемарафону, де обговорювалися актуальні економічні питання.

Свириденко зазначила, що немає причин для різкого зростання ціни на пальне, оскільки ринок у Європі насичений ресурсами, і дефіциту поки немає. Віце-прем'єр також запевнила водіїв, що стрибки цін на пальне не будуть раптовими.

"Ми бачимо, що не буде різкого зростання ціни (на бензин та дизель - ред.). На це є кілька факторів: немає дефіциту, є запаси, ринок у Європі залитий ресурсом. Тому жодних різких стрибків не буде. Тому стояти в чергах і очікувати, що завтра буде дефіцит чи підвищення ціни не варто. Ми бачимо і прогнозуємо, що до кінця липня підвищення буде до 5 гривень, якщо йдеться про дизпаливо... Бензин також до 7 гривень", - розповіла міністр.

Згідно з її слів, загалом після повернення довоєнних податків, вартість дизельного пального може збільшитись на 8 гривень, а бензину - на 11 гривень.