На Луганщині замість дитячих таборів – військові шпиталі

04 липня 2023, 15:29

На території Макарового, що в Станично-Луганській територіальній громаді, було облаштовано військовий шпиталь російськими військовослужбовцями на місці дитячого оздоровчого табору. Зараз у ньому перебуває більше 100 поранених військових рф. Також на території табору розташувались російські військові техніка та блокпости, знаходячись безпосередньо поруч із житловими будинками місцевих мешканців.

Схожа ситуація спостерігається і в селі Лиман на Старобільщині, де російські окупанти переобладнали дитячий оздоровчий табір "Ялинка" у військовий шпиталь. Тут також перебуває понад 100 поранених російських військових, а територія табору використовується для зберігання військової техніки.

У самопроголошеній "Луганській народній республіці" (ЛНР) з'явилися звістки про перевірки бюджетників на лояльність до кремлівської влади. Примусово вимагається від співробітників заповнювати анкети, в яких обов'язково потрібно вказувати особисті дані.

Такі анкети пізніше будуть ретельно перевірятись, а нелояльних працівників будуть запрошувати до окупаційних правоохоронних органів на "бесіди". Також можуть направлятись спеціальні агітаційні бригади до підприємств та організацій для "підвищення рівня обізнаності" щодо офіційних позицій режиму.

Цікаво, що керівники деяких установ вже провели збори зі своїми працівниками, де навіть надали рекомендації щодо того, які самі відповіді варто надавати під час опитувань.