Італія заморозила активи російських олігархів на суму в 2 млрд доларів США

04 липня 2023, 15:46

Італія прийняла рішення про замороження активів російських олігархів на суму приблизно 2 мільярди євро у зв'язку з вторгненням росії в Україну минулого року. Про це повідомив центральний банк країни, посилаючись на агентство Reuters.

У рамках санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти кремля, були заморожені банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі, що належать олігархам. Згідно з щорічним звітом підрозділу по боротьбі з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії, сума заморожених активів становить 2 мільярди євро станом на кінець червня. Заходи санкцій також стосуються фінансових активів у розмірі близько 330 мільйонів євро, пов'язаних з 80 особами.

Зазначені олігархи подали апеляції до суду у зв'язку з цими заходами, зокрема, російсько-узбецький металургійний і телекомунікаційний магнат алішер усманов, який має активи на суму понад 80 мільйонів євро. В квітні італійський суд надіслав рішення щодо продовження заморожування його активів до Суду ЄС.

Зазначимо, що раніше у США внесли законопроєкт, який передбачає механізм конфіскації активів, що належать уряду і центробанку рф. Цей законопроєкт має великі надії стосовно обмеження фінансової діяльності рф.