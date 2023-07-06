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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
07 липня 2023, 19:04

З 11 липня набувають чинності зміни до антитютюнового законодавства

З 11 липня набувають чинності зміни до антитютюнового законодавства, які розширюють заборони на електронні пристрої. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Оновлені норми закону № 1978 передбачають наступні зміни:

  • Заборона реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них.
  • Встановлення штрафу у розмірі 1020 гривень за реалізацію тютюнових виробів та електронних сигарет особам, які не досягли 18 років. У разі повторного порушення протягом року штраф становитиме 10 200 гривень.
  • Заборона продажу ароматизованих сигарет.
  • Введення відповідальності за заборону куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях, подібно до куріння звичайних цигарок.

Держпродспоживслужба підкреслила, що з квітня 2023 року відновлено контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Позапланові заходи державного нагляду та контролю у цій сфері можуть проводитись за самостійним зверненням суб'єкта господарювання, дорученням прем'єр-міністра України або зверненням фізичної особи.

Джерело: "Держпродспоживслужба"
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