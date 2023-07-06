На чемпіонаті світу з водних видів спорту у Фукуоці – три представники Луганщини

07 липня 2023, 19:15

Вже на цьому тижні у японському місті Фукуока розпочнеться довгоочікуваний чемпіонат світу з водних видів спорту.

Україна буде представлена сильною командою стрибунів у воду, яка включає в себе сім спортсменів. Зокрема, три з них походять з Луганської області - Соф'я Есман, Олег Колодій та Олексій Середа.

Учасники змагань матимуть змогу не лише поборотися за медалі світової першості, але й заробити ліцензії на майбутні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Щоб отримати олімпійську путівку у індивідуальних видах, спортсменам потрібно пройти до фіналу, потрапивши до топ-12 найсильніших стрибунів світу, а в синхронних стрибках - посісти одне з трьох призових місць.