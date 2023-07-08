Жіноча збірна України з волейболу - пересожці Золотої Євроліги-2023

09 липня 2023, 21:18

Жіноча збірна України з волейболу знову здобула перемогу на Золотій Євролізі-2023, зазначив Національний олімпійський комітет України. У фінальному матчі команда зуміла перемогти Швецію. Це вже другий титул для українських волейболісток, які раніше виграли турнір у 2017 році.

"Наша жіноча збірна вдруге в історії стала переможцем Золотої Євроліги, після того, як в 2017 році здобула титул. Нагадаємо, що чоловіча збірна України на цьому ж турнірі виборола срібні медалі", - повідомили в Національному олімпійському комітеті.

У фінальному протистоянні Золотої Євроліги-2023 у матчі-відповіді збірна України здобула перемогу над Швецією з рахунком 3:0. Підопічним тренера Івана Петкова достатньо було виграти дві партії, щоб впевнено вийти на перше місце.

Фінал турніру відбувся у шведському місті Лунд. За перемогу на Золотій Євролізі збірна отримає призові 100 тисяч євро. Українські волейболістки також піднялися на 20-те місце у рейтингу команд FIVB, обійшовши Францію.

Змагання Золота Євроліга є щорічним турніром, організованим Європейською конфедерацією волейболу (CEV). Він збирає найкращі волейбольні збірні з різних країн Європи, що змагаються за звання чемпіона.