Про забезпечення водою окупованого Сєвєродонецька – Власенко

10 липня 2023, 12:25

В окупованому Сєвєродонецьку продовжується критична ситуація з постачанням питної води, а зі зростанням температури проблема стає ще загостренішою. Про це заявив керівник Сєвєродонецької РДА Роман Власенко під час ефіру на телеканалі "Еспресо".

"Ситуація не покращується, вода не подається. Зараз, в умовах літньої спеки, це особливо відчувається. Ми маємо інформацію про недостатню кількість кваліфікованих працівників у сфері житлово-комунального господарства. Знову ж таки, виникають проблеми з виплатою заробітної плати", - зазначив він.

Власенко також додав, що молодь з Сєвєродонецька виїжджає на окуповані території або в російську федерацію, оскільки вони не бачать перспектив для себе в місті.

"Є тенденція до від'їзду молодих та працездатних мешканців або на окуповані території, або до російської федерації. Люди відчувають, що вони не знайдуть там нормального життя", - повідомив керівник РДА.