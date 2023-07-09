Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Регіональні
10 липня 2023, 12:25

Про забезпечення водою окупованого Сєвєродонецька – Власенко

В окупованому Сєвєродонецьку продовжується критична ситуація з постачанням питної води, а зі зростанням температури проблема стає ще загостренішою. Про це заявив керівник Сєвєродонецької РДА Роман Власенко під час ефіру на телеканалі "Еспресо".

"Ситуація не покращується, вода не подається. Зараз, в умовах літньої спеки, це особливо відчувається. Ми маємо інформацію про недостатню кількість кваліфікованих працівників у сфері житлово-комунального господарства. Знову ж таки, виникають проблеми з виплатою заробітної плати", - зазначив він.

Власенко також додав, що молодь з Сєвєродонецька виїжджає на окуповані території або в російську федерацію, оскільки вони не бачать перспектив для себе в місті.

"Є тенденція до від'їзду молодих та працездатних мешканців або на окуповані території, або до російської федерації. Люди відчувають, що вони не знайдуть там нормального життя", - повідомив керівник РДА.

Джерело: "Еспресо"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: