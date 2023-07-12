Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Спорт
13 липня 2023, 18:49

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки у півфіналі Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№ 76 WTA) зазнала поразки у півфіналі Вімблдону від чеської спортсменки Маркети Вондроушової (№ 42 WTA) з рахунком 3:6, 3:6.

Раніше Світоліна та Вондроушова зустрічалися п'ять разів, і в трьох перших зустрічах перемогу святкувала українська тенісистка.

Вондроушова заслужено вийшла до фіналу Вімблдонського турніру, де зіграє проти білоруської спортсменки Аріни Соболенко (№ 2 WTA) або Онс Жабер з Тунісу (№ 6 WTA) 13 липня.

Це був другий вихід Еліни Світоліної до півфіналу Вімблдону в її кар'єрі. У чвертьфіналі українська тенісистка здивувала усіх, перемігши першу ракетку світу з Польщі Ігу Свьонтек.

Варто зазначити, що Світоліна повернулася до професійного тенісу в квітні 2023 року після 13-місячної паузи, пов'язаної з народженням її доньки та декретною відпусткою.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: