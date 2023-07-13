В Уряді планують збільшити мінімальні ціни на алкоголь

14 липня 2023, 16:59

Міністерство економіки та торгівлі підготувало проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі алкогольні напої. Згідно з інформацією, що розміщена на сайті Мінекономіки, діючі розміри мінімальних цін були встановлені відповідною постановою Кабінету Міністрів №748 у вересні 2018 року, за винятком роздрібних цін на ігристі вина та газовані винні напої.

За даним проєктом, запропоновано підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на певні види алкогольних напоїв залежно від коду товарів з УКТЗЕД. Наприклад, ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби підвищаться на 13%, віскі, ром і джин - на 25%, а коньяк (бренді) - на 11-12%. Крім того, розцінки на звичайні (неігристі) вина зростуть на 62%, на сидр, пері, вина, вермути та інші зброджені напої - на 61-71%, а на ігристі та газовані винні напої - на 28%.

В пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що зміни в соціально-економічній та податковій сферах, а також зростання витрат на сировину, комплектуючі матеріали, енергоносії та оплату праці, а також зміни ставок акцизного податку на алкогольні напої призвели до того, що розмір мінімальних цін більше не відповідає реальним витратам виробників і потребує коригування.

Запропоновані зміни також передбачають доповнення приміток до постанови, згідно з яким мінімальна роздрібна ціна на виноробну продукцію буде визначатися як похідна від затвердженої мінімальної ціни на відповідний продукт у скляній тарі місткістю 0,7 л, в інших тарах такої ж місткості, а також в інших тарах ємністю 1 л із відповідним коефіцієнтом 0,85.

Очікується, що всі зміни в описах товарів та їх угрупованнях за кодами згідно з УКТЗЕД будуть відповідно внесені до Податкового Кодексу України.